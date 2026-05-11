9人組グループ・Snow Manが5th アルバム『音故知新』を引っさげ、全国5都市17公演で約78万人を動員し、自身最大級のツアーとなった「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」のBlu-ray & DVDが7月1日に発売することが決定した。【写真】古民家でずらりと…並んでリラックスするSnow Man本作品は、2025年12月26日 東京ドーム公演・全33曲、またライブ本編に加えて「初回盤」と「通常盤」それぞれに異なる特典映像を収録する。「