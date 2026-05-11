俳優高野洸（28）が11日、東京国際フォーラムでゲームエンターテインメントショー「ACTORS☆LEAGUE in Games 2026」に出演した。22年から毎年開催している自身がプロデュースするゲームショーで、今年が5回目。舞台で活躍する俳優ら16人が架空のゲームの登場キャラクターに扮し、4チーム「ぷよぷよ（TM）テトリス（R）2」「ソニックフロンティア」「UltimateChicken Hourse」「スーパーボンバーマンR2」の4種類のゲームで対戦。