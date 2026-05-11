都内のガソリンスタンドで4日、給油中に「静電気」が原因とみられる火事が発生。「静電気除去シート」は火災事故を防ぐカギとなるということですが、どのタイミングで、どのように触ると効果的なのでしょうか。専門家に聞きました。【真相報道バンキシャ！】■GSの「静電気除去シート」いつ、どう触る？ガソリンスタンドにある「静電気除去シート」。これが火災事故を防ぐカギになるということですが、どんなタイミングで、どのよ