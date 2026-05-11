無印良品から、これまでにない組み合わせのミント菓子が登場しました。レモンの酸味とミントの清涼感を同時に楽しめる「ミントのサブレシトロン」は、見た目もかわいらしく、これからの暑い季節にぴったりの1品です。【投稿】無印良品公式Xのミント菓子「ミントのサブレシトロン」の魅力この商品の最大の特徴は、強すぎない絶妙なミント感。ミント度は5段階のうち「★1」となっており、強烈なミントが苦手な人でも楽しみやすい仕上