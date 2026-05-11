YouTuberとして活動する鈴木優香さんのデジタル写真集「In Bloom」（撮影：Takeo Dec.税込み2200円）が、ワニブックスよりリリースされました。3カ月連続で展開するシリーズの第2弾となり、清楚さと色気が同居する多彩な表情を収めています。【写真】清楚な純白と妖艶な漆黒、どちらがお好み？元AKBアイドルが2色のランジェリーで誘惑「同じ夜を過ごしたい」鈴木さん2021年にAKB48を卒業後、YouTuberとして活動を開始し、公式