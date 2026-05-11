ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手は5月10日、自身のInstagramを更新。木原龍一選手とのラブラブショットを公開し、「子どもの頃の将来の夢」も明かしました。【写真】“乙女なポーズ”の木原龍一「ショートケーキちゃん可愛いすぎ」三浦選手は「ショートケーキになりたかった木原龍一ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう」「#子どもの頃の将来