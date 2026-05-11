tayoriが、ライブ映像作品『tayori LIVE TOUR “magic”Blu-ray』を7月1日にリリースする。 （関連：【画像あり】tayori、めぐろパーシモンホールにて3周年記念ワンマン開催） 本作は、2025年10月、11月に神奈川、大阪、東京の3都市にて開催された初のライブツアー『tayori LIVE TOUR “magic”』の東京公演の模様を収録。同公演の熱量や空気感、そして弦楽四重奏や舞台装飾によって彩られた世界観