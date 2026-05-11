サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ第16節、アルビレックス新潟はアウェーでツエーゲン金沢と対戦。劇的な展開でPK戦までもつれ込みました。 リーグ戦2連勝中で3位のアルビは前回PK戦で勝利した6位・金沢とアウェーで戦いました。 アルビは前半10分、左サイドから若月がシュート。その1分後には大西が相手を交わして左足。序盤から金沢ゴールに迫ります。 しかし、このあ