シンガー・ソングライターmiletの公式サイト、SNSは11日、路上、駅、空港などでの待ち伏せ行為、新幹線、飛行機等の公共交通機関で近い席を取ってのぞき込んだり、同じ公共交通機関への飛び乗りや接触行為があったと指摘。「一部の方におきまして、以下のような行為が見受けられました。アーティストが安全に、そして心身共に健康に活動するためにも、ご理解とご協力をいただけますようお願いいたします」と迷惑行為をやめるよう警