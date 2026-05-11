国際卓球連盟が１１日、最新の世界ランクを発表し、女子シングルスでは日本勢トップ５位だった張本美和（木下グループ）が２つ順位を上げて、自身初のトップ３となる３位に浮上した。１０日に閉幕した世界卓球団体戦（英ロンドン）で予選から１０連勝を挙げ、決勝の中国戦では１番手でランク２位の王曼碰（オウ・バンイク）を１２度目の挑戦で３―２で破っていた。１位の孫穎莎（ソン・エイサ）、２位の王の中国勢は変わ