『ロマンス』で「第70回岸田國士戯曲賞」(白水社主催・公益財団法人一ツ橋綜合財団後援)を受賞したダウ90000の蓮見翔が、11日に都内で行われた授賞式で“岸田賞との因縁”をユーモアたっぷりに語った。過去には選評に対してYouTubeで悪口を言ったこともあったというが、「散々悪口を言ってしまった手前、引くわけにもいかない」と覚悟を決めて新作に挑戦。受賞後は「投げ出さなくてよかった」と喜びを噛み締めた。「第70回岸田國士