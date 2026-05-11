ＴＢＳの山形純菜アナウンサーがミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。同局入社前に「２０１６ミス・インターナショナル世界大会」でファイナリストに選出された山形アナは１１日、自身のインスタグラムを更新。「今年初のゴルフ」と記し、黄色のミニスカートにネイビーのニットとハイソックスを合わせたコーデで、ゴルフ場に立つショットをアップ。「いいお天気だったけどこれ以上暑いとちょっと勘弁これからもゆる