2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）が、11日放送のTBS系「テレビ×ミセス」（後8・55）に出演。木原さんが、三浦さんにクレームを入れる場面があった。現役時代はカナダに拠点を置き、練習に励んでいいた2人。三浦さんは運転免許を取得していないため、基本的には木原さんが運転する車で移