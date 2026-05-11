ボートレース蒲郡のヴィーナスシリーズ第3戦「ムーンライトプリンセス決定戦」が12日に開幕する。11日はエンジン抽選など、出場45選手による前検業務が行われた。なぜかソワソワしていたのが原田佑実（38＝大阪）。前検日の11日に娘の田中結が住之江でデビュー。しかも選手の集合時間である午後4時が発売締め切りの2Rに出走とあって、ゆっくりと見守ることができない。「展示は見られたんですけど、レースは見られなかったん