歌手の吉川晃司さん（60）が、緊急手術を受けたこととライブの延期を発表しました。【映像】吉川晃司、公式サイトで緊急手術とライブの延期を発表吉川さんは11日、公式サイトで吉川は、「先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました。一昨年の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されていたのですが、今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼底に沈んでしまう