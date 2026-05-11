11日、共同記者会見するウクライナのフェドロフ国防相（右）とドイツのピストリウス国防相＝キーウ（共同）【キーウ共同】ウクライナのフェドロフ国防相とドイツのピストリウス国防相は11日、首都キーウで会談し、無人機などの防衛技術に関する開発やスタートアップ（新興企業）の支援で協力することで一致した。会談後に共同記者会見した。ウクライナがロシアとの戦闘で得た知見を生かし、欧州の安全保障を強化する狙い。無人