＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館 【映像】炎鵬の“ギャップありすぎ”な化粧まわし大相撲五月場所の二日目、十両土俵入りに登場した一人の小兵力士に館内から大声援と拍手が送られた。脊髄損傷という力士生命を揺るがす大怪我から、3年ぶりに不屈の闘志で関取に戻ってきた炎鵬。その凛々しい勝負師の表情と対照的な“キュートすぎる”装いの化粧まわしに「ギャップありすぎだろ」「いきなりキュート」