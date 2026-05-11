5月11日、LaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルのGAME3が行われ、東地区2位の千葉ジェッツが同地区3位の群馬クレインサンダーズと対戦した。 今回のチャンピオンシップクォーターファイナルで唯一、第3戦までもつれ込んだ一戦。第1クォーターは18－18と同点で終了するものの、第2クォーターで