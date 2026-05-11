フレンズが、初となるビルボードライブ横浜を8月28日に開催する。 （関連：【ライブ写真あり】フレンズ、新体制で届けた楽しくも熱いライブ前のめりな姿勢から感じたバイタリティ） 4年半ぶりのビルボードライブ公演となる今回は、グルーヴあふれる多彩でポップなサウンドを体感できるライブとなる。チケットは、6月5日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月12日より一般販売が開始となる。 （文＝リア