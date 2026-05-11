岡咲美保が、9月2日に3rdミニアルバムをリリース。また、9月13日には自身最大規模となるLINE CUBE SHIBUYAにて5周年記念ライブを開催する。 （関連：【画像あり】アーティストデビュー5周年を迎える岡咲美保） 本情報は、5月10日に行われた初のライブツアー『Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 ～ハッピーラッキージェット!!～ supported by animelo』の東京 豊洲PIT公演