【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、5月6日にリリースされた9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」より、収録曲「Rondo」のDance Practice映像を公開した。 ■コレオグラフはSOTAとダンサー・Luuny muunyの共作 日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサーChaki Zuluが手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上