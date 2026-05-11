諫早市に今年3月にオープンした県内初上陸の「サッカー専門ジム」。 対象は小学生以上。 マンツーマンで、プロサッカー選手と同じ環境でトレーニングができるのが大きな魅力です。 オープンしたのは、斎藤 岳代表。 元サッカー日本代表選手など、プロ選手20人以上を指導してきました。 ※詳しくは動画をご覧ください