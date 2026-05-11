女優の綾瀬はるかと千鳥の大悟が11日、都内で行われた映画『箱の中の羊』完成披露試写会に、共演の〓木里夢、寛一郎、柊木陽太、野呂佳代、是枝裕和監督と共に出席。夫婦役で共演した感想を明かした。【写真】キュートな笑顔で手を振る綾瀬はるか現代社会やそこに生きる人々を鋭い視点と温かい眼差しで描き作品を作り上げてきた是枝監督が、最新作の本作で選んだ舞台は、“少し先の未来”。息子を亡くした夫婦はヒューマノイド