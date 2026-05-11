◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグチャンピオンシップ準々決勝千葉Ｊ―群馬（１１日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）第３戦が行われ、東地区２位の千葉Ｊがワイルドカードの群馬に７２―６８で勝利した。９日の第１戦を落とし崖っぷちとなった状況から２連勝を決め、４強に駒を進めた。１５日からは準決勝が行われ、長崎・ハピネスアリーナで西地区１位の長崎と対戦する。千葉Ｊは渡辺雄太、田代直希、ディー・ジ