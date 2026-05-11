元グラビアアイドルで、セクシー女優の矢埜愛茉(やの・えま＝30)が10日、自身のX(旧ツイッター)を更新。グラドル時代に知り合いだったという西永彩奈(30)と共演したことを明かした。 【写真】再会を果たした矢埜愛茉&西永彩奈のまぶしい2ショット 矢埜は「前田美里」名義で活動していた時に、「日テレジェニック2014」に選ばれるなど活躍していた。2024年1月からは現在の芸名に改名し、セクシー女優に