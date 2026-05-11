「令和ロマン」の髙比良くるま（正しくははしごだか）が10日、自身のX（旧Twitter）で以前より話題になっていた「リハーサル観覧パス問題」について謝罪した。 16日に開催予定の令和ロマンの単独ライブ「RE:IWAROMAN」のVIP席をめぐる問題で、本ライブのSSロマン席（10万円）、Sロマン席（3万円）の2種類には特典としてリハーサル観覧が含まれていた。だが、2日には予約者に対して「リハ観覧中止」が通達され