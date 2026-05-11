【ラ・リーガ】バルセロナ 2−0 レアル・マドリード（日本時間5月11日／カンプ・ノウ）【映像】斜めに落ちる「まさかの直接FK」（実際の様子）バルセロナのFWマーカス・ラッシュフォードが、衝撃の直接FK弾を叩き込んだ。伝統の“エル・クラシコ”で決めたゴラッソが話題となっている。バルセロナは日本時間5月11日、ラ・リーガ第35節でレアル・マドリードとのエル・クラシコを迎えた。引き分け以上で2シーズン連続通算29回目