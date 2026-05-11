レースクイーン（レースアンバサダー）の有栖未桜（32）が11日、インスタグラムを更新。水着姿を披露した。有栖は「放課後の教室ていいよね。しらんけど」とつづり、競泳水着姿で木の机に座る様子を公開した。この投稿に「放課後、好き。でも、こんな女子はいなかった（笑）」「ふと教室に入ってみおちが居てたら緊張しちゃうよ」「随分素敵な大人になりましたなあ」などのコメントが寄せられている。