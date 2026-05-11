教範にない驚きの戦術を試したわけ2024年4月13日の夜、イランはイスラエルに対して約300機の無人機とミサイルを発射しました。これに対し、イスラエル側は濃密な防空体制を敷き、この日の攻撃は実に99％が空中で迎撃され無効化されるという、防御側の圧倒的な成功に終わっています。【重さ13t超え！】世界一強力な「バンカーバスター」投下の瞬間です（写真）なお、防空戦にはイスラエル空軍だけではなく、イギリスやアメリカ