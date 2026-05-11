フジドリームエアラインズ（FDA）は、高松・鳥取〜札幌/千歳線のチャーター便で個人向け運賃「ひょいとチャーター運賃」を設定する。5月11日午後2時から販売を開始した。運航期間は7月17日から22日までで、各日1往復を設定する。使用機材はエンブラエルE170型機（76席）またはエンブラエルE175型機（84席）。片道運賃は両路線ともに、36,000円から42,000円となる。燃油サーチャージや旅客施設施設料金は別途必要となる。予約期限は