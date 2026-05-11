毎年、長崎市が梅雨入り前に行っている防災パトロール。 長崎市や長崎警察署から8人が参加し、今年3月に長崎市西坂町の斜面地で起きたがけ崩れの現場を視察しました。 ※詳しくは動画をご覧ください 長崎市以下宿町では9日、国道499号沿いののり面が高さ27メートル幅20メートルにわたって崩れ全面通行止めに。 11日午後5時時点で解除されておらず、復旧のめどはたっていないということです。