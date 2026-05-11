タレントの中川翔子さんは5月11日、自身のInstagramを更新。美人な母の顔出しショットを公開しました。【写真】中川翔子と美人母「桂子さんがいないと生きていけない」中川さんは「母の日みなさまなにをしましたか？わたしは色が変わるトムフォードのリップとmmtsヘアゴムなどをプレゼント仲良しだから桂子さんがいないと生きていけないずっと元気でいてね！」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を投稿。1枚目の写真が、母