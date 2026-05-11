ビートルズが最後に公の場で演奏した建物＝10日、ロンドン（AP＝共同）【ロンドン共同】英国が生んだ世界的ロックバンドであるビートルズの記念館が来年、ロンドンで新たにオープンする。ビートルズの著作権などの管理会社が11日発表した。アルバム「レット・イット・ビー」を録音し、1969年に最後に公の場で演奏した建物を改装。記念品や未公開の資料を鑑賞できるという。ポール・マッカートニーさんは「たくさんの思い出が詰