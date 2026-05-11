再審制度の見直しをめぐり、再審で無罪となった袴田巌さんの姉・ひで子さんが国会内の会合に出席し、再審の開始に対して検察官が不服を申し立てる「抗告」を禁止するよう訴えました。袴田ひで子さん「47年7か月、不自由な生活を強いられていたんです。巌だけ助かればいいとは思っておりません。冤罪で苦しんでる方が大勢いらっしゃいます」1966年に静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑判決を受け、その後、再審無罪となった袴田