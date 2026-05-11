俳優の今田美桜さん（29）が10日、『第34回橋田賞』の授賞式に登場し、自身が演じた役から学んだ心得を語りました。『橋田賞』は、人と人とのふれあいを温かく取り上げ広く大衆に支持され感動を呼び起こした、芸術性豊かで良質な番組・作品、もしくは人に対して贈られる賞です。■一喜一憂しながら過ごした1年間今田さんは、連続テレビ小説『あんぱん』で、豊かな感受性と確かな表現力によって、明るさと芯の強さを併せ持つヒロイ