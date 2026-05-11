ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（34）が11日、読売テレビの情報番組「かんさい情報ネットten．」（月〜金曜午後3時50分）に出演。消費税減税の“体感”に疑問を呈した。高市早苗首相が先の衆院選を前に“悲願”と掲げた飲食料品の消費税2年間ゼロ。社会保障国民会議で議論がスタートしたが、事務負担費の増加やレジ改修に時間がかかるといった声が上がっている。レジ改修には0％にする場合