読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。気乗りしないまま参加した合コンで、気配り上手なイケメンと出会った主人公。会話も弾み運命を感じかけたそのとき、彼の何気ないひと言で状況は一変。明かされたのは、思わず引いてしまう驚きの事実でした…。気乗りしなかった合コンで、まさかの出会いが...♡ある日、友人から気分転換に、と合コンに誘われました。あまり乗り気ではありませんでしたが、せっかくの機会だと