デイリーにも特別な日にも使える、着回し力抜群のアイテムが知りたい！そこで今回は、中川紅葉とともに、ビジュ映え確実な「チュールぺプラムカーディガン」の着回しコーデを4つご紹介します。長めのペプラムカーディガンだから、工夫次第でどんなコーデも作れちゃう♡Item 着回すアイテムはこちら♡チュールぺプラムカーディガンコーデの主役になるたっぷりチュールトップスボリュームたっぷりのチュールで、ビジュ映え