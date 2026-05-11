アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里のメイド姿が話題を呼んでいる。大谷は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「メイドの日なので」とつづりリール動画を投稿。ロングヘアで、青色でおへその上の部分が開いたメイド服で踊る様子を披露した。この投稿には「みりにゃビジュ爆発してる！！ばりかわいい」「需要しかないよ、みりにゃありがとう」「かわいいよ〜」「夢を見てるのか？！」「お人