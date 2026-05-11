プロボクシングのＷＢＯ世界女子スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（３０）＝三迫＝が、２３日（日本時間２４日）にエジプト・ギザのピラミッド前特設会場で、同級１０位のマイ・ソリマン（２８）＝オーストラリア＝と７度目の防衛戦に臨むことが１１日、所属ジムから正式発表された。試合に向けて米ロサンゼルスで最終調整中の晝田は、所属ジムを通じ「大きな舞台でも、やるべきことを一生懸命やるだけなので、しっか