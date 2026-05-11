【ニューデリー共同】インドのモディ首相は10日、南部ハイデラバードで演説し、世界的なエネルギー価格高騰に対処するため、在宅勤務の導入や海外渡航の先送りなど生活の緊縮を国民に呼びかけた。地元メディアが11日伝えた。