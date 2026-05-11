2025年末をもって解散したアイドルグループ「#2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動した奧ゆいさんが、11日発売のグラビアムック「PARADE（パレード）」（小学館）2026春号に登場しました。【写真】衝撃Tバックでまん丸ヒップ露わ奥ゆいさんの1st写真集がすごい！表紙を飾るのは、キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華さん。「グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と