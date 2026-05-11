映画監督や現代美術など、様々な方面で活躍するアーティストの蜷川実花さん（53）が5月13日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】「ぶっ飛んで可愛いー！！」39歳女優、黒ミニスカ近影が話題蜷川実花さんと京都で2ショット父は舞台演出家で有名な故・蜷川幸雄さんで、母はキルト作家の第一人者で女優の真山知子さん（85）。そんな2人の下で実花さんの感性は幼少期か