SEVENTEENのDINOが、“サブキャラ”Picheolinとして正式デビュー。8月3日に1stミニアルバム『吉BOARD(Gilboard)』をリリースする。また、あわせてコンセプト映像を公開した。 （関連：【映像あり】SEVENTEEN DINO、“サブキャラ”Picheolinとして正式デビュー1stミニアルバム『吉BOARD(Gilboard)』コンセプト映像） 2021年のSEVENTEENファンミーティングのVCRで初登場したPicheolinは、屈指の歌謡