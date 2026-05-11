私はユカリ、フルタイムで働くママです。娘のユメ（小4）は、最近流行りの友だちとのシール交換にすっかり夢中になっています。そんなある日、娘の保育園時代のママ友・レイさんが「ママシール同盟」というグループに招待してくれました。いろいろなシールが入手できるようになり、娘は大喜び！そんなある日、グループに大量のメッセージが飛び交っていました。どうやらその日、グループの1人が新作シール購入のため列に並んでい