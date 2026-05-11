5月6日朝、福島県の磐越自動車道で発生した北越高校・男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスの事故で17歳の男子高校生が死亡したほか20人が負傷した。北越高校は10日夜に2回目の記者会見を開き、事故の焦点となっている“バス手配の経緯”について部活動の顧問が自ら説明した。 ■バス運行会社「レンタカーと運転手の手配を依頼された」 大型連休最終日の5月6日。磐越自動車道で発生した事故で、北越高校男子