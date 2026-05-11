6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、6日にリリースされた9枚目シングル「BE:FIRST ALL DAY」収録曲「Rondo」のDance Practice映像をYouTubeで公開した。【動画】『CDTV』披露で話題に！BE:FIRST新曲「Rondo」ダンプラ日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサー・Chaki Zulu が手がけた「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラッ