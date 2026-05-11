英地方選の結果を受け、支持者らと話すスターマー首相＝8日、ロンドン（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英国のスターマー首相は11日、国政与党労働党が7日投票の統一地方選で大敗したことを受けロンドンで記者会見し「厳しい結果だった」と認めつつも続投の意向を改めて示した。「より強い英国を築くために変革を実現する責任を負っている」と述べた。スターマー氏は「私を疑う人たちが間違っていることを証明する」と指摘。