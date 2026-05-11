元巨人の江川卓氏（70）が、自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。セ・リーグ首位を走るヤクルトが下馬評を覆した理由を説明した。ヤクルトは29年ぶり4度目となる両リーグ20勝一番乗り。“春の珍事”では終わらない強さを見せている。山田哲人、塩見泰輶ら主力不在の中での奮闘。開幕前はBクラスを予想する評論家も多かった。江川氏は「池山さんが2軍の監督を6年やられていて、選手たちの特徴をよく掴んだ方で