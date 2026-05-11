＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館【映像】力士の怪力でも“微動だにしない”衝撃光景まるで壁のような体重252キロの超巨漢力士を前に、115キロ差の力士が苦悶の表情を浮かべた。叫び声を上げながら怪力で攻めるも通用せず「絶対無理」「笑い事じゃないけど笑う」「※AIではありません」などとファンが盛り上がったほか、取組後の土俵下での“善行”にも注目が集まった。三段目七十一枚目・出羽ノ城（出羽海